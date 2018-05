Actualidade

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas num assalto a um banco no município do Kilamba Kiaxi, arredores de Luanda, anunciou hoje o comando provincial da polícia angolana, que está a investigar o caso.

Em declarações aos jornalistas, o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa da Polícia Nacional em Luanda, Mateus Rodrigues, referiu que prosseguem as investigações ao caso, que levou à morte de uma pessoa que circulava na via pública.

A mulher acabaria por ser atingida a tiro e os assaltantes fugiram.