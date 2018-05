Actualidade

Os líderes parlamentares dos partidos com assento na Assembleia da República (AR) de Moçambique saudaram hoje a revisão da Constituição que aprofunda a descentralização, assinalando que as emendas vão acelerar a resolução de problemas que as comunidades enfrentam.

A líder da bancada da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido com maioria parlamentar, Margarida Talapa, disse que as inovações introduzidas na lei fundamental vão permitir "uma maior participação dos cidadãos na identificação de problemas, na busca de soluções e na tomada de decisões sobre assuntos que lhes são próximos".

A prestação de serviços públicos deverá melhorar e a prestação de contas ficará mais transparente, acrescentou.