Actualidade

A Polis Ria Formosa vai avançar com o reforço do cordão dunar nas ilhas da Armona e de Tavira e a requalificação da ilha da Culatra, no valor de 3,4 milhões de euros, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a sociedade, que está em liquidação e será extinta no final do ano, adiantou que a primeira empreitada, na Armona (Olhão) e em Tavira, no valor de 1,9 milhões de euros, foi consignada na terça-feira, prevendo-se que a empreitada de requalificação da Culatra (Faro), correspondente a 1,31 milhões de euros, seja consignada na quinta-feira.

O financiamento de ambas as empreitadas é assegurado pelo Estado e por fundos comunitários, através do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) e do Programa Operacional do Algarve (CRESC Algarve 2020), sendo que o valor global inclui a execução dos projetos e estudos, as empreitadas e a sua fiscalização.