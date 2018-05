Incêndios

O combate aos incêndios no distrito de Évora conta, este ano, com um dispositivo idêntico ao de 2017, mas com "maior cobertura" por meios aéreos no verão, revelou hoje o comandante distrital de Operações de Socorro.

"O dispositivo é quase idêntico ao do ano passado, mas vamos ter maior cobertura de meios aéreos, para nos dar outra garantia", explicou à agência Lusa José Ribeiro, responsável pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora.

O Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais (DECIR) no distrito, que foi hoje apresentado, prevê um total de 232 operacionais, 67 veículos e um helicóptero sediado em Évora no período mais crítico dos fogos, entre 01 de julho e 30 de setembro, no nível IV de empenhamento operacional IV.