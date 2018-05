Actualidade

O primeiro-ministro anunciou hoje a abertura de concursos de admissão de nutricionistas e psicólogos para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e remeteu a futura posição sobre a exploração de petróleo na costa portuguesa para o PS.

António Costa respondia a questões do deputado único do PAN, André Silva, que recordou que o seu partido tinha chegado a acordo com os socialistas para "a contratação de 40 psicólogos e de 40 nutricionistas", medidas consideradas "fundamentais para dar respostas ao nível do bem-estar psicológico e emocional, bem como garantir o direito humano a uma alimentação adequada a milhares de utentes do SNS".

"Tenho a boa notícia para lhe dar. A confirmação que tenho é que já está concedida a autorização do Ministério das Finanças e poderão ser de imediato abertos os concursos para os nutricionistas e os psicólogos", afirmou o chefe de Governo.