Actualidade

As invasões francesas no concelho de Condeixa-a-Nova, em 1811, vão ser recriadas entre sexta-feira e domingo por cerca de uma centena de figurantes, disse hoje o presidente do município, Nuno Moita.

A recriação, que se realiza pelo terceiro ano consecutivo, terá este ano "uma dimensão muito maior", a todos os níveis, do que nas duas edições anteriores, que envolveram apenas alguns figurantes e decorreram num só dia, salientou, em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara da vila vizinha de Coimbra.

Na sua retirada de Portugal, a retaguarda do exército francês, comandado pelo general Massena, foi atacado pelas tropas luso inglesas, em 14 de março de 1811, na localidade de Casal Novo, confronto que voltará a ser encenado, mas por mais pessoas e com mais meios do que nas duas edições anteriores.