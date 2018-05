Actualidade

A ilha grega de Sikinos, no mar Egeu, prepara-se para o seu primeiro verão sem palhinhas de plástico para bebidas, uma iniciativa ambiental inédita na Grécia.

As autoridades locais comprometeram-se a não usar estes objetos poluentes, no âmbito de uma campanha de defesa do ambiente da fundação Laskaridis, noticiou hoje a agência de notícias grega ANA.

As palhinhas em plástico, acessórios incontornáveis na maioria das estâncias turísticas, serão substituídas em Sikinos por palhinhas biodegradáveis, que serão fornecidas gratuitamente pela fundação até 2019.