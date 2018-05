Actualidade

O jornalista Fernando Correia vai assumir o cargo de porta-voz de Bruno de Carvalho, anunciou hoje o Sporting, referindo que a medida permite ao presidente do clube dedicar-se mais às "suas funções executivas e institucionais".

O Sporting assinala a "vasta experiência no panorama audiovisual" de Fernando Correia, que a partir de 29 de maio passará a integrar a estrutura de comunicação e a reportar ao diretor, Nuno Saraiva.

A entrada de Fernando Correia, de 82 anos, na estrutura de comunicação surge um dia depois de o Sporting também ter anunciado o regresso de Augusto Inácio, que tinha saído do clube com a chegada do técnico Jorge Jesus.