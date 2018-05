Actualidade

O Conselho Metropolitano do Porto (CmP) vai discutir, na reunião da próxima sexta-feira, a concessão dos transportes em Matosinhos, adiantou hoje a presidente da câmara local, Luísa Salgueiro.

Na reunião pública do executivo municipal, no período antes da ordem do dia, a autarca referiu que o CmP tem agendado nos seus trabalhos a análise da situação de Matosinhos no setor dos transportes.

A concessão da operadora Resende tem vindo a ser alvo de críticas por má qualidade dos veículos, bem como de relatos de sucessivos atrasos ou falhas de carreiras.