Actualidade

Uma equipa de cientistas portugueses descodificou a primeira sequência do genoma do sobreiro e divulgou uma versão preliminar, considerada "uma importante ferramenta para o avanço do conhecimento da genética" da árvore.

Trata-se de "uma versão preliminar, mas é muito útil e já é a informação mais completa jamais disponibilizada à comunidade", disse hoje à agência Lusa Marcos Ramos, do Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo (CEBAL), uma das instituições portuguesas envolvidas no projeto 'GenoSuber - sequenciação do genoma do sobreiro'.

Segundo o investigador, esta versão é "uma importante ferramenta para o avanço do conhecimento da genética do sobreiro", em particular para as equipas de investigadores portugueses que "há muito aspiravam aceder à sequência do genoma da árvore para alicerçar os seus trabalhos de investigação científica e de apoio à fileira do sobreiro e da cortiça".