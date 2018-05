Actualidade

O banco central norte-americano pondera subir "em breve" as suas taxas de juro, indicam as atas da última reunião de política monetária divulgadas hoje.

"A maior parte dos participantes (na reunião do comité de política monetária) consideraram que se as próximas informações confirmarem globalmente as atuais perspetivas económicas, será apropriado dar mais um passo no sentido de pôr fim à política acomodatícia", referem as minutas da reunião da Reserva Federal (Fed) que teve lugar no início de maio.

Nessa reunião, foi decidido deixar as taxas de juro inalteradas. A próxima reunião da Fed será a 12 e 13 de junho.