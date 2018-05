Actualidade

O número de novos casos de cancro deve aumentar 58% em 2035, à medida que mais países adotam estilos de vida "ocidentais", indica um relatório do Fundo Mundial para a Pesquisa do Cancro, hoje divulgado.

O documento junta recomendações sobre a prevenção do cancro baseadas em evidências, muitas delas relacionadas com o excesso de peso e os hábitos alimentares.

Segundo o documento, o excesso de peso ou a obesidade estão na origem de pelo menos 12 tipos de cancro, mais cinco do que o Fundo referia há uma década. Ao cancro do fígado, ovários, próstata, estômago, boca e garganta (boca, faringe e laringe) junta-se o cancro do intestino, mama, vesícula biliar, rins, esófago, pâncreas e útero.