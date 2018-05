Actualidade

Países da Europa do Sul como Portugal, Espanha ou Malta têm as taxas mais altas de obesidade infantil, embora haja uma tendência para descida no continente, segundo o observatório europeu de obesidade da Organização Mundial de Saúde (OMS).

"Em países como Itália, Portugal, Espanha e Grécia, embora as taxas de obesidades estejam altas, houve uma diminuição importante que se deve ao esforço significativo que estes países fizeram para gerir e prevenir a obesidade infantil", afirmou João Breda, o diretor do departamento europeu da OMS para o controlo e prevenção de doenças não comunicáveis, em Moscovo.

Portugal está entre os países com sinal positivo em áreas como o consumo de fruta, que três quartos ou mais das crianças comem todos os dias ou entre quatro a seis dias por semana.