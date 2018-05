Actualidade

A quinta legislatura do Parlamento Nacional timorense deverá começar entre 05 e 07 de junho, com a tomada de posse dos 65 deputados eleitos nas legislativas antecipadas de 12 de maio, disse fonte parlamentar.

Estas são as datas mais prováveis para a realização da sessão inaugural do Parlamento saído das eleições cujos resultados deverão ser validados pelo Tribunal de Recurso, num acórdão que só entra em vigor depois de publicado no Jornal da República.

O calendário eleitoral está, para já, a ser cumprido, com o Tribunal de Recurso a deliberar na quarta-feira sobre um recurso da Fretilin (Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente), que considerou improcedente, e a começar hoje a analisar os dados do apuramento nacional, remetidos pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).