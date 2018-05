Actualidade

Pelo menos duas pessoas morreram na quarta-feira e 15 ficaram feridas na colisão de um comboio com um camião de grandes dimensões no norte de Itália, informaram as autoridades italianas.

A primeira vítima fatal foi o maquinista do comboio, no acidente ocorrido na cidade de Caluso às 23:20 (22:20 em Lisboa), a norte da cidade de Turim, segundo a agência de notícias italiana ANSA.

Um dos feridos em estado crítico foi retirado de helicóptero para o hospital, onde acabou por morrer.