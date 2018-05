PS/Congresso

O dirigente socialista Augusto Santos Silva defende que a atual solução de Governo tem condições para ser repetida na próxima legislatura e considera "muito difícil" um entendimento com o PSD de Rui Rio em matéria orçamental.

Estas posições assumidas pelo também ministro dos Negócios Estrangeiros em entrevista à agência Lusa, na véspera do início do 22.º Congresso Nacional do PS na Batalha, distrito de Leiria.

Interrogado sobre a hipótese de o PS renovar na próxima legislatura um acordo parlamentar com o Bloco de Esquerda, PCP e PEV para a formação de um Governo, Augusto Santos Silva começa por advertir que pode falar "à vontade" sobre este assunto, porque foi das pessoas que publicamente expressaram "dúvidas [em novembro de 2015] sobre a capacidade de a esquerda portuguesa se entender numa solução de Governo alternativa" ao PSD/CDS-PP.