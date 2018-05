PS/Congresso

O dirigente socialista Augusto Santos Silva afirma que a decisão do antigo primeiro-ministro José Sócrates se desfiliar do PS era uma das possibilidades lógicas no plano político, razão pela qual não ficou surpreendido.

Em entrevista à agência Lusa, Augusto Santos Silva também rejeita, em absoluto, o desafio para fazer uma "autocrítica" política e ético-moral por ter integrado os dois executivos liderados por José Sócrates, primeiro como ministro dos Assuntos Parlamentares (2005/20009), depois como ministro da Defesa (2009/2011).

O atual ministro dos Negócios Estrangeiros começa por observar que tem "muito medo" da expressão autocrítica.