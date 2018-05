Actualidade

A alteração da Constituição Irlandesa vai a referendo na sexta-feira, o que poderá facilitar a introdução de uma nova lei do aborto, uma questão que divide há décadas uma sociedade de tradição católica.

Os eleitores vão decidir se querem a abolição da Oitava Emenda da Constituição, introduzida em 1983 na sequência de um outro referendo e que deu ao feto o direito à vida igual ao da mãe.

Esta foi a forma encontrada na altura para evitar interpretações judiciais que viabilizassem uma aplicação menos restritiva da legislação, como aconteceu nos EUA, mantendo a Irlanda entre os países com as leis do aborto mais intransigentes.