Sporting

O diretor clínico do Sporting, Frederico Varandas, anunciou hoje ter apresentado a sua demissão e mostrou-se disponível para se apresentar como futura solução diretiva.

"Hoje mesmo entreguei ao presidente do nosso Clube, Dr. Bruno de Carvalho, uma carta comunicando a minha saída da direção e coordenação do Departamento Médico da Sporting Clube de Portugal Futebol SAD", lê-se num comunicado publicado na página de Frederico Varandas no Instagram.

Lembrando que sente e vive o "Sporting desde os 3 anos de idade" e nem mesmo "na comissão de serviço militar no Afeganistão" deixou de "respirar 'Sporting'", o médico diz rever-se "em grande parte no património material e imaterial que ele deixa ao nosso clube".