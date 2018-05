Eutanásia

O PCP vai votar contra os projetos de lei para a despenalização da eutanásia, anunciou hoje o líder parlamentar dos comunistas, João Oliveira.

"A ideia de que a dignidade da vida se assegura com a consagração legal do direito à morte antecipada, merece rejeição da parte do PCP", disse.

O anúncio foi feito em conferência de imprensa, na Assembleia da República, em Lisboa, a cinco dias do debate parlamentar para despenalizar e regular a morte medicamente assistida em Portugal.