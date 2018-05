Actualidade

O chefe da missão do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) em Angola considerou hoje à Lusa que o nível de endividamento do país é sustentável, tendo em conta as potencialidades da maior economia lusófona africana.

"Angola é uma economia sub-explorada, tem um potencial enorme na agricultura, nos transportes, e por isso este nível de endividamento não é assim tão elevado", disse Joseph Ribeiro à Lusa, à margem dos Encontros Anuais do BAD, que decorrem esta semana em Busan, na Coreia do Sul.

O nível de endividamento face ao PIB "é 67%, o que é sustentável", vincou o representante permanente no país, admitindo, ainda assim, que "está um pouco além do que se recomenda, que é à volta de 40%, mas o que é importante é que o país continue os esforços de diversificação e que avance mais em termos de receitas internas", alertou.