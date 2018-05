Operação Fizz

O ministro dos Negócios Estrangeiros desmentiu hoje "em absoluto" que as autoridades políticas portuguesas tenham exercido pressão política para que a justiça decidisse enviar o processo do ex-vice-Presidente angolano para Luanda, como afirmou a eurodeputada socialista Ana Gomes.

"No que me diz respeito, se a alegação de que houve pressão política quisesse dizer pressão das autoridades políticas portuguesas, eu desminto em absoluto", afirmou aos jornalistas Augusto Santos Silva, à margem da abertura da conferência "Europe as a Global Actor", no ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa.

O chefe da diplomacia portuguesa disse conhecer "muito bem o processo".