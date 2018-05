Actualidade

O mercado liberalizado de eletricidade ultrapassou em março a barreira dos cinco milhões de clientes, com um aumento líquido de cerca de 17 mil clientes face ao mês anterior, segundo a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

De acordo com o boletim do mercado liberalizado de eletricidade, divulgado hoje, o número de clientes no mercado livre cresceu 0,3% em março face a fevereiro, crescimento ligeiramente superior ao registado no mês anterior.

No último ano, desde março de 2017, o número de consumidores no mercado livre cresceu 4,0%, a uma taxa média mensal de 0,3%, e o consumo de eletricidade em mercado livre cresceu cerca de 2,4% em termos homólogos, o que corresponde a uma taxa média mensal de 0,2% no mesmo período.