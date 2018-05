Actualidade

A exibição não comercial de cinema em Portugal revela "uma profunda assimetria" social e geográfica, mas é "muitas vezes a única possibilidade de ligação das populações com o cinema", segundo um estudo da Universidade do Porto.

Iniciada em 2013 e com os primeiros resultados a serem revelados agora, a investigação é uma iniciativa da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) com a colaboração do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), e pretende compreender a importância do circuito de exibição não comercial no país.

Em declarações à agência Lusa, as coordenadoras do estudo, Helena Santos e Luísa Barbosa, explicaram que "há uma profunda assimetria socio-territorial" e "muitas fragilidades", quando se fala em oferta de cinema para lá do circuito comercial.