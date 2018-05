Actualidade

O segmento de pequenas e médias empresas (PME) é o que tem mais baixa penetração do mercado liberalizado de gás natural, ficando abaixo do residencial, de acordo com dados divulgados hoje pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Na prática, as PME estão a migrar menos para o mercado livre de gás natural do que as famílias, com uma penetração de cerca de 74% e de 79%, respetivamente. Já no segmento industrial a adesão rondava em março 86%.

De acordo com dados do regulador energético, no final de março, 632 clientes dos segmentos não pertencentes a PME nem residenciais (com consumo anual superior a 10.000 metros cúbicos de gás natural) ainda não haviam escolhido um comercializador em regime de mercado.