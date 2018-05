Actualidade

Os bancos subiram a sua proposta de aumentos salariais para 0,6%, mas os sindicatos ligados à UGT exigem mais, já que apesar de terem baixado a sua reivindicação para 2,25% ainda estão longe de um acordo.

A informação consta de um comunicado da Febase (a federação sindical que agrega os sindicatos dos bancários ligados à UGT), disponível no 'site' do Sindicato dos Bancários do Norte, em que é dito que "a boa vontade das instituições de crédito redundou na subida de duas décimas na sua proposta inicial de revisão salarial", dos 0,4% inicialmente propostos para 0,6%.

Contudo, consideram os sindicatos, essa proposta, feita na reunião de 22 de maio, "deixou um gosto amargo", uma vez que "fica muito aquém do que a Febase considera digno".