Actualidade

O Tribunal Criminal de Lisboa marcou para novembro o início do julgamento do homem acusado de atropelar mortalmente o adepto italiano de futebol Marco Ficini, junto ao Estádio da Luz, em Lisboa, em abril do ano passado.

Segundo o despacho deste tribunal, a que agência Lusa teve hoje acesso, a primeira sessão está agendada para as 10:00 de 21 de novembro, com continuação da parte da tarde, a partir das 14:00.

O coletivo de juízes responsável pelo julgamento será o mesmo que está a julgar o ex-procurador Orlando Figueira no processo da denominada 'Operação Fizz', será presidido pela juíza Helena Pinto e terá como adjuntos os juízes Alfredo Costa e Ana Guerreiro da Silva.