O ministro dos Negócios Estrangeiros português defendeu hoje que a União Europeia deve combater "sem tréguas" os nacionalismos e populismos no seu território e destacou a necessidade de a Europa liderar "agendas essenciais" como o desenvolvimento sustentável e o multilateralismo.

"Hoje, para todos os efeitos práticos, está nas mãos da Europa, e às vezes apenas nas mãos da Europa, a liderança em agendas internacionais que são absolutamente essenciais para a sobrevivência da humanidade", disse Augusto Santos Silva, intervindo na abertura da terceira edição da conferência "Europe as a Global Actor", que decorre hoje e na sexta-feira no ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa.

O governante identificou temas como o multilateralismo; a agenda do desenvolvimento sustentável; a agenda do clima; o comércio, a internacionalização e a globalização regulada, e as migrações e mobilidade humana.