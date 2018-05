Actualidade

O Estádio do Dragão, recinto do FC Porto, vai ser o palco da final da Supertaça europeia em 2020, anunciou hoje a UEFA, na sequência da reunião do Comité Executivo do organismo regulador do futebol europeu.

O Estádio da Luz, reduto do Benfica, em Lisboa, era candidato a receber a final da Liga dos Campeões da época 2019/2020, mas foi derrotado pelo Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul.

A final da Liga Europa de 2019/2020 vai realizar-se na Arena Gdansk, na Polónia, e a final da Liga dos Campeões feminina da mesma temporada vai disputar-se na Áustria Arena, em Viena.