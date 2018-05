Actualidade

A execução de seguros de saúde e de vida pode ter problemas a partir de sexta-feira, com a aplicação do novo regulamento europeu da proteção de dados, alertou a Associação Portuguesa de Seguradoras (APS).

O presidente da APS, Galamba de Oliveira, em declarações à Lusa, admite mesmo que, se não for produzida legislação nacional, as seguradoras venham a ter de privar segurados do acesso a prestações de saúde cobertas e apenas por impedimentos no acesso aos dados de saúde, como exames médicos, consultas ou cirurgias, e fazerem os respetivos reembolsos.

O novo regulamento europeu, em vigor há dois anos, começa a ser aplicado sexta-feira na União Europeia, incluindo em países que não concluíram legislação a concretizar essa aplicação do regulamento, como Portugal, e deixando em aberto questões como o acesso a dados pessoais de falecidos ou o acesso a dados de saúde de segurados sem expresso consentimento.