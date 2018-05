Actualidade

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, disse hoje acreditar que a entrada em funções do novo Governo italiano, assumidamente "antissistema", não irá atrasar o processo de reforma da zona euro e que será possível tomar decisões na cimeira de junho.

"Não há nenhuma preocupação com o processo, é um processo democrático. Nós temos mudanças de governo em muitos países na Europa, (esta) é mais uma, e vamos com certeza continuar a trabalhar todos em conjunto para o reforço da área do euro", disse Centeno à entrada para uma reunião do fórum de ministros das Finanças da zona euro.

Considerando que as discussões estão a desenvolver-se de forma positiva - "as peças começam a cair no sítio onde esperávamos", apontou -, o presidente do Eurogrupo reforçou que o trabalho em curso envolve "todos os países, e seguramente também o novo Governo italiano".