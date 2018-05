Actualidade

O Sons da Cidade celebra este ano a inscrição de Coimbra como Património Mundial com um convite à "deambulação", com visitas guiadas, espetáculos e performances com novas leituras da cidade.

Quando se assinalam cinco anos da classificação da Universidade de Coimbra, Alta e Sofia como Património Mundial da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), o Sons da Cidade apresenta uma programação de mãos dadas com a comunidade, o tema que atravessa a iniciativa, que decorre de 22 a 24 de junho, disse a vice-reitora da Universidade de Coimbra (UC), Clara Almeida Santos, durante a apresentação do evento.

Visitas guiadas, apresentação de um filme, uma performance que vai deambular pelas ruas da Alta de Coimbra, um ensaio assistido na Rua da Sofia, um espetáculo de percussão ou um concerto de Adriana Calcanhotto são algumas das propostas da iniciativa.