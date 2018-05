Sporting

A direção do Sporting garantiu hoje que todos os atletas do clube vão ter todas condições de médicas, apesar da "demissão inusitada do Dr. Frederico Varandas das funções de director clínico do clube".

Em comunicado, os 'leões' asseguram que no domingo "não faltarão nenhumas condições médicas" às atletas que vão disputar, no Jamor, a final da Taça de Portugal em futebol feminino, frente ao Sporting de Braga.

"Asseguraremos que também no futebol de formação, cujas competições ainda prosseguem, não deixarão de ser prestados todos os cuidados clínicos que sejam necessários para o bom desempenho desportivo dos nossos atletas", lê-se na mesma nota.