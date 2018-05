Actualidade

O Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra organiza de 08 a 10 de outubro um congresso internacional que se propõe a reler a obra de José Saramago, 20 anos depois de o escritor ser distinguido com o Nobel.

Numa organização em conjunto com a Câmara de Coimbra, o congresso, no Convento São Francisco, assinala os 20 anos da atribuição do Prémio Nobel da Literatura ao autor de "O Evangelho Segundo Jesus Cristo", que morreu em 2010.

Segundo o responsável pela comissão executiva do congresso, Carlos Reis, o evento pretende ser um espaço de reflexão, um momento para se debater e reler a obra de José Saramago, abordando várias das facetas do escritor que recebeu o Nobel em 08 de outubro de 1998.