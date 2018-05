Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) deteve uma mulher suspeita de, na quarta-feira, ter provocado uma explosão seguida de incêndio num apartamento em Portimão, alegadamente por ter lhe sido dada ordem de despejo pelo proprietário, anunciou hoje a PJ.

Em comunicado, a PJ adiantou que a inquilina "regou com gasolina" as divisões do apartamento, causando uma explosão seguida de incêndio, o que levou a que uma vizinha idosa, residente no andar de baixo, tivesse que ser assistida por inalação de fumos.

Fonte policial disse à Lusa que a detida, de 38 anos, abandonou a habitação logo após ter provocado o incêndio, crime que terá sido motivado por uma ação de despejo de que está a ser alvo por parte do proprietário.