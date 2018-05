Actualidade

As ações da petrolífera Petrobras caíram hoje mais de 10% na Bolsa de Valores de São Paulo, após a decisão da estatal brasileira reduzir em 10% o preço do diesel por 15 dias em resposta à greve dos camionistas no país.

Por volta da 10:53 (14:53 em Lisboa), as ações preferenciais da Petrobras perdiam 11,26% e os títulos ordinários 10,61%, enquanto o índice de referência Bovespa caía 1,29%.

Na abertura da Bolsa, os dois títulos do grupo haviam sido muito penalizados, caindo mais de 13%.