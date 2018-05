Actualidade

O Governo aprovou hoje os cadernos de encargos com as condições para a venda dos bancos da Caixa Geral de Depósitos na África do Sul e em Espanha, segundo comunicado de Conselho de Ministros.

"Depois de terem sido recolhidas as intenções dos potenciais interessados em cada uma das operações, o Governo aprova e dá a conhecer as condições específicas a que devem obedecer as vendas diretas", lê-se no comunicado, em que o Governo acrescenta que a próxima fase é a "seleção dos interessados que passam à fase seguinte dos referidos processos de alienação".

Em causa está a venda do Banco Caixa Geral, em Espanha, e do Mercantile Bank, na África do Sul.