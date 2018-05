Actualidade

Investidores franceses avançaram com um projeto de construção de 40 moradias ecológicas situadas num condomínio com 238 hectares, em Monsanto, Idanha-a-Nova, cujo investimento irá situar-se entre os quatro e os cinco milhões de euros, foi hoje anunciado.

"O projeto já arrancou. Neste momento, estão a ser feitas as infraestruturas básicas num terreno de 238 hectares, na Herdade do Carvalhal, próximo de Monsanto", afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto.

O projeto "Monsanto Verde", que foi recentemente apresentado no Salão do Imobiliário e do Turismo Português em Paris, onde o município de Idanha-a-Nova marcou presença, inclui a construção de 40 casas bioclimáticas, cujos lotes terão uma área mínima de três hectares cada.