Giro

O ciclista britânico Simon Yates (Mitchelton-Scott), líder da Volta a Itália, perdeu hoje 23 segundos para o holandês Tom Dumoulin (Sunweb), na 18.ª etapa, que foi ganha pelo alemão Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors).

Após uma longa fuga, Schachmann cortou a meta isolado no final dos 196 quilómetros entre Abbiategrasso e Prato Nevoso, cumpridos em 4:55.42 horas, menos 10 segundos do que o espanhol Rubén Plaza (Israel Cycling Academy) e 16 do que o italiano Mattia Cattaneo (Androni-Sidermec-Bottecchia).

A contagem de montanha de primeira categoria com que terminou a etapa permitiu a Dumoulin, vencedor em 2017, recuperar tempo em relação a Yates, que tem a camisola rosa segura por 28 segundos.