O projeto "House, Kitchen, Garden in Alcácer do Sal", do jovem arquiteto Pedro Frade, da Universidade Autónoma de Lisboa, foi selecionado entre os 12 finalistas ao prémio Young Talent Architecture Award 2018, anunciou hoje a organização.

Onze projetos de jovens arquitetos portugueses estavam na corrida ao Young Talent Architecture Award 2018, que recebeu este ano 334 candidaturas de 32 países, de acordo com a organização do galardão promovido pela Fundação Mies van der Rohe e pela Creative.

O projeto de Pedro Frade ficou na lista dos 12 finalistas que concorrem ao prémio, com a maioria dos candidatos oriundos de Itália, Estanha, Alemanha e China, num total de 451 estudantes de 118 escolas de arquitetura.