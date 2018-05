Actualidade

A Área Metropolitana de Lisboa (AML) aprovou hoje um protocolo de cooperação com Lisboa e Cascais para a criação de um sistema de alerta de tsunami no Tejo e comprometeu-se a alargar o sistema a outros municípios, nomeadamente Setúbal.

Setúbal votou hoje contra a minuta do protocolo de cooperação e comodato a celebrar entre a AML e as Câmara Municipais de Cascais e Lisboa, no âmbito da implementação de um sistema de aviso e alerta de tsunami no estuário do Tejo, em protesto por ter sido excluído deste processo. Também Loures mostrou interesse em integrar o sistema de alerta.

"Voto contra porque não estou de todo de acordo com o processo. Eu acho que não faz nenhum sentido que o município que forneceu a informação, que tem a experiência, que tem capacidade, que prefigurou a candidatura com Lisboa e Cascais, tenha sido excluído, não sei porquê, ninguém explicou", afirmou hoje na reunião do Conselho Metropolitano de Lisboa o vereador responsável pela Proteção Civil de Setúbal, Carlos Rabaçal.