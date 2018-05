Actualidade

A Câmara de Tui, província de Pontevedra, na Galiza, decretou hoje três dias de luto pelas vítimas e pelos danos causados pela explosão, na quarta-feira, de um armazém de material pirotécnico "ilegal", situado na localidade de Páramos.

Em comunicado hoje publicado no seu sítio na Internet, o município galego, situado na fronteira com Valença, no Alto Minho, adiantou que o luto começou hoje às 10:00 e vai vigorar até às 10:00 do dia 27.

Durante o luto, as bandeiras estarão a meia haste e estão suspensos todos os atos municipais.