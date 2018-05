Actualidade

Portugal tornou-se no primeiro país com as escolas de Turismo integradas na nova rede de educação da Organização Mundial do Turismo (OMT), no âmbito de um memorando de entendimento assinado hoje.

O memorando foi assinado à margem da 108.ª Sessão do Conselho Executivo da OMT, a decorrer em San Sebastián, em Espanha, para que as escolas nacionais integrem a rede de "Centros Internacionais em colaboração com a Academia da OMT".

Este entendimento prevê um trabalho conjunto em áreas como programas de formação e educação em turismo, organização de cursos e atividades relacionadas com formação de formadores, projetos conjuntos de investigação turística e na colocação de técnicos e disponibilização de estágios.