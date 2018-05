Actualidade

Os trabalhadores da Docapesca vão receber este mês os aumentos salariais e de diuturnidades acordados entre a empresa e os sindicatos, com retroativos a janeiro, foi hoje divulgado.

Segundo uma nota de imprensa do Ministério do Mar, o Conselho de Administração da Docapesca - Portos e Lotas, S.A. assinou na terça feira, com a Federação dos Sindicatos do Sector das Pescas (da CGTP--IN) e com o Sindepescas - Sindicato Democrático das Pescas (da UGT), as alterações ao Acordo de Empresa que integram o aumento remuneratório.

"Estas alterações vão permitir aumentos para todos os trabalhadores, em especial para os que detêm remunerações mais baixas, permitindo nivelar os dois últimos escalões das carreiras de operadores de exploração, operadores de venda, operadores de manutenção e operadores de serviços de apoio", diz a nota de imprensa.