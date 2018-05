Actualidade

A Citroen Racing, que disputa o Mundial de ralis, anunciou hoje que se desvinculou, com efeitos imediatos, do piloto britânico Kris Meeke e do seu co-piloto irlandês Paul Nagle "devido aos seus frequentes despistes".

"Alguns, particularmente violentos, poderiam ter tido sérias consequências para a segurança da tripulação, quando as questões desportivas não justificavam os riscos", justificou a equipa em comunicado, no qual refere que "decidiu acabar com a participação de Kris Meeke e Paul Nagle no campeonato WRC 2018".

A dupla, que está em oitavo lugar no mundial, a mais bem classificada da Citroen, sofreu um acidente muito violento no recente Rali de Portugal, sexta de 13 provas do calendário, do qual saiu ilesa: esta época também abandonou na Suécia, antes de ser terceira no México.