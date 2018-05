Actualidade

Investigadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (Estados Unidos) construíram um sensor ingerível, com bactérias modificadas geneticamente que podem diagnosticar hemorragias no estômago e outros problemas gastrointestinais.

A abordagem "bactérias num chip" combina sensores feitos com células vivas e componentes eletrónicos de muito baixa potência, que convertem a resposta bacteriana num sinal "wireless" que pode ser lido por um telemóvel.

"Combinando sensores biológicos modificados com componentes eletrónicos de muito baixa potência podemos detetar sinais biológicos no corpo e quase em tempo real ter novas capacidades de diagnóstico para aplicações de saúde no ser humano", disse Timothy Lu, professor do Instituto.