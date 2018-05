Actualidade

O tenista português João Sousa, 48.º do 'ranking' mundial, vai defrontar o argentino Guido Pella, 81.º, na primeira ronda do torneio parisiense de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' da temporada.

Caso siga em frente no torneio gaulês, Sousa, número um nacional, poderá defrontar o espanhol Rafael Nadal, líder da hierarquia mundial, que na ronda inaugural mede forças com o ucraniano Alexandr Dolgopolov, 54.º do mundo.

Além de João Sousa, Portugal pode ainda ter um segundo jogador no quadro principal, caso Gonçalo Oliveira, 221.º do 'ranking', ultrapasse na sexta-feira a última ronda do torneio de qualificação, na qual vai defrontar o australiano Bernard Tomic, número 208 do mundo.