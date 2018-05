Grécia

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, disse hoje que o fórum de ministros das Finanças da zona euro tomará em junho todas as decisões necessárias para a conclusão bem-sucedida do programa de assistência à Grécia em agosto, como previsto.

No final de uma reunião do Eurogrupo, Centeno reiterou que da Grécia continuam a chegar "boas notícias", saudando o acordo alcançado na semana passada em Atenas entre o Governo grego e as instituições de credores sobre os requisitos necessários para finalizar a quarta e última avaliação do resgate em curso.

Segundo Centeno, o pacote de medidas acordado "mostra que quando há confiança mútua e verdadeira sentido de propriedade das reformas é possível chegar a compromissos num curto espaço de tempo".