Sporting

O presidente demissionário da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, disse hoje que "nada ficará como dantes" e que serão tomadas decisões importantes para o futuro dos 'leões', recusando assumir responsabilidades no clima de instabilidade.

Jaime Marta Soares, que falava à entrada para a reunião dos órgãos sociais do Sporting que decorre no Estádio José Alvalade, salientou que o objetivo passa por decidir com serenidade o futuro do clube.

"Vamos procurar consciencializar que dentro do Sporting não somos inimigos uns dos outros. Somos sócios que queremos o bem do clube. É dentro desses valores e princípios que vai decorrer esta reunião", começou por dizer.