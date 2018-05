Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, chegou a acordo para a renovação do contrato com os 'dragões' por mais uma temporada, passando o vínculo a ser válido até 30 de junho 2020.

Um ano depois de ter chegado ao Dragão, o técnico vê agora o contrato prolongado por mais uma época, tendo afirmado, em declarações ao Porto Canal, que, apesar de "uma ou outra abordagem", a prioridade foi sempre manter-se no comando técnico dos 'azuis e brancos'.

Sérgio Conceição, de 43 anos, depois de ter levado o FC Porto à conquista do 28º título de campeão nacional, colocando um ponto final a uma série de quatro temporadas sem títulos, prepara-se agora para começar a segunda temporada no comando dos 'dragões'.